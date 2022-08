Incidente sul lavoro, morto un operaio di 48 anni

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 48 anni è morto per le ferite riportate in un incidente avvenuto ieri 8 agosto a Chiazzano, nella periferia est di Pistoia. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto da un camion mentre controllava le transenne che delimitavano un cantiere di Publiacqua.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno provveduto a soccorrere subito l'operaio e trasportarlo d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi. Per il 48enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è arrivato al nosocomio in condizioni gravissime ed è morto nel tardo pomeriggio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.