Operaio muore precipitando da un'impalcatura

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Succede a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Un operaio è precipitato da un'impalcatura morendo sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'azienda sanitaria, per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.

"A distanza di quattro mesi piangiamo un altro morto sul lavoro. È momento doloroso per il mio paese. L'operaio lo conosciamo tutti. Questa mattina ha scherzato con diversi clienti in un bar mentre faceva la colazione. Una persona per bene. Un uomo di compagnia sempre allegro. Siamo davvero distrutti", commenta il sindaco di Campofelice, Giuseppe Di Maggio. "Sono stati e sono momenti dolorosissimi - aggiunge il primo cittadino che ha assistito all'intervento dei soccorritori - è successo tutto in centro in paese in via Imera in una costruzione che si stava ristrutturando. In tanti hanno assistito al dramma che si stava vivendo. Non è possibile morire sul posto di lavoro. Non è accettabile".