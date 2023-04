Resta schiacciato tra due camion, morto operaio di 48 anni

Un operaio di 48 anni è morto, oggi 28 aprile, in un incidente sul lavoro che si è verificato all'interno del centro direzionale per il Nord Italia dell'Esselunga a Pioltello (Milano). L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Giambologna, 1, nella frazione di Limito. Si tratta della sede amministrativa di Esselunga, dove ci sono uffici, deposito e piattaforma.

Come si legge su MilanoToday, quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno solo potuto accertare il decesso del 48enne, che aveva gravissimi traumi da schiacciamento.

Stefano Sainaghi, questo il nome della vittima, era dipendente di una ditta esterna. Era nato nel Vicentino e residente in provincia di Novara. Avrebbe parcheggiato il camion per caricarlo, ma senza inserire i blocchi alle ruote. Il mezzo ha iniziato a muoversi e lui avrebbe cercato di bloccarlo, rimanendo però schiacciato tra il suo e un altro mezzo.

"Esselunga esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello - si legge in una nota della società -. Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti, con i quali l’azienda sta collaborando, stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto".