Resta schiacciato da una trave, morto operaio

Di lavoro in Italia si continua a morire. Un incidente mortale è avvenuto oggi, 19 giugno, nel Frusinate. Un operaio di 58 anni di Pontecorvo è morto dopo essere stato colpito da una trave in ferro mentre stava lavorando in un'azienda di Ceprano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.