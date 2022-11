Precipita in una vasca per la lavorazione del cemento, morto operaio

Ancora un incidente mortale sul lavoro. A Montefredane, in provincia di Avellino, ieri un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre lavorava in una fabbrica per la realizzazione di manufatti in cemento.

Secondo una prima ricostruzione l'operaio è precipitato in una vasca profonda circa 10 metri, adibita alla lavorazione del cemento. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Moscati. In fase di accertamento le cause dell'incidente.