Resta schiacciato da un trattore: muore operaio

Tragedia oggi 1° febbraio a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po (Ferrara). Un operaio di 60 anni è rimasto schiacciato da un furgone-cisterna mentre riforniva un trattore ed è morto. L'uomo stava lavorando in un'area golenale ed era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un'area privata.

I colleghi hanno dato l'allarme in modo tempestivo, ma il personale del 118 ha solo potuto accertare il decesso. Sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.