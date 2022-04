Morto 23enne schiacciato mentre smonta un ponteggio

Ancora un ragazzo morto per un incidente sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita oggi, 15 aprile 2022, in un cantiere a Sorso, non lontano da Sassari. Era impegnato nelle operazioni di smontaggio di un'impalcatura quando è stato travolto dal ponteggio stesso. I soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Sorso e quelli della Compagnia di Porto Torres per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che l'incidente possa essere stato provocato dal forte vento. Sul luogo della tragedia anche gli operatori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Sardegna.