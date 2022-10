Furgone in retromarcia travolge e uccide operaio

Travolto da un furgone nel piazzale dell'azienda dove lavorava. E' morto così, oggi 17 ottobre, un operaio di 59 anni. La tragedia si è consumata nella zona industriale di Mellaredo di Pianiga (Venezia). La vittima si chiamava Paolo Barbato ed era di Padova.

In base alle prime informazioni - come riporta VeneziaToday - il conducente del furgone stava eseguendo una retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo a piedi dietro di lui: il veicolo ha quindi travolto Barbato, che sarebbe morto sul colpo.

L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 9.40 in un'area condivisa tra l'azienda Identità srl e la Marchioro, all'incrocio tra via Tagliamento e via Po. Oltre ai soccorsi del 118 sono arrivati i carabinieri, che hanno raccolto i primi elementi per ricostruire l'accaduto. Il pm Gasparini ha poi delegato l'attività di indagine allo Spisal (Servizio prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Barbato era residente a Ponte San Nicolò (Padova) e lavorava per Identità srl, azienda di serigrafia. Sembra che al momento dell'incidente fosse appena uscito dal capannone della sua ditta: stava percorrendo un tratto a piedi, in un'area riservata a dipendenti e fornitori, quando sarebbe stato investito dal furgone, guidato da un dipendente della Marchioro.