Perde l'equilibrio e precipita dal tetto, morto operaio

Ancora un incidente sul lavoro finito in tragedia. Un operaio di 52 anni, Roberto Scipione, è morto dopo essere caduto da tetto dello stabilimento in cui stava lavorando. Stava eseguendo dei lavori di bonifica amianto alla Ecotel di Guardia al Vomano, frazione di Notaresco, in provincia di Teramo. Lavorava per una ditta esterna.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 28 settembre. Ha perso l'equilibrio precipitando per una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e il personale del 118 lo ha trasferito al i ospedale in codice rosso. E' morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.