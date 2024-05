Autogru si ribalta, operai restano intrappolati nel cestello

Paura oggi, 24 maggio, a Deruta (Perugia) per un incidente sul lavoro. Un'autogru si è ribaltata e i due operai che si trovavano nel cestello sono rimati intrappolati.

Per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratti, sono stati consegnati alle cure dei sanitari. Sono stati trasportati in elisoccorso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e le loro condizioni sono gravi. È stata aperta un'indagine per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.