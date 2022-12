Operaio precipita per 12 metri nella tromba dell'ascensore

Vivo nonostante un volo di dodici metri nella tromba dell'ascensore. Un operaio di 45 anni è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, ma non non in pericolo di vita, dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro.

L'allarme è scattato oggi intorno alle 9 in un cantiere di via Ceccarelli, a Rimini, dove erano in corso i lavori di realizzazione di un ascensore. Dai primi riscontri pare che l'uomo stesse lavorando all'interno del vano dove doveva essere installata la cabina quando, all'improvviso, c'è stato il cedimento della piattaforma. L'operaio è precipitato nel vuoto per 5 piani fermandosi nel pozzetto sotterraneo che doveva ospitare il motore dell'ascensore. Le persone presenti hanno dato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato recuperato e affidarlo ai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove è stato ricoverato in via precauzionale nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell'incidente, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la polizia.