Operaio muore schiacciato sotto una pressa

Ancora un morto sul lavoro, questa volta a Candiolo in provincia di Torino. Nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, un operaio 57 anni ha perso la vita all'interno di un'azienda di stampaggi industriali. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia rimasto incastrato in un macchinario, una pressa industriale.

A dare l'allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e i carabinieri dalla compagnia di Moncalieri. Nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo, per l'operaio non c'era più speranza. E' stata aperta un'inchiesta.

Quello di Candiolo è il terzo incidente sul lavoro mortale avvenuto oggi. Solo poche ora prima, un uomo di 43 anni è morto a Falconara Albanese, in provincia di Cosenza, dopo essere stato schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando. Un operaio di 52 anni, Roberto Scipione, è morto dopo essere caduto da tetto dello stabilimento in cui stava lavorando in un'azienda in provincia di Teramo.