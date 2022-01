Rimane incastrato in un macchinario, morto operaio

Ancora una vittima del lavoro in Italia. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per la produzione di materiale per edilizia a Bibbiena, in provincia di Arezzo.

Come ricostruisce ArezzoNotizie, la tragedia si è consumata intorno alle 10 di oggi, 25 gennaio. L'operaio si trovava presso l'impianto Lavorazione Calcestruzzi, in località Nave. Secondo una prima ricostruzione è rimasto incastrato in una tramoggia (macchinario simile a un enorme setaccio, usato per raccogliere dall'alto materiali o liquidi, per poi scaricarli verso il basso ndr) ed è morto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare.

E' stato attivato anche il servizio Pisll, che si occupa di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Asl Toscana Sud Est. La dinamica e le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.