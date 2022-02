Travolto da un suv finisce schiacciato contro con camion, morto operaio

Tragedia poco prima delle 11 di oggi martedì 22 febbraio, in provincia di Livorno. Un operaio di 56 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere in località Vada: è stato travolto da un suv ed è rimasto schiacciato contro un camion. Ferito e portato in ospedale - ma non in pericolo di vita - anche un collega, finito sotto il mezzo pesante. Sotto choc e lievemente ferita anche un'anziana rimasta coinvolta nell'incidente.

Secondo quanto racconta LivornoToday, il suv stava procedendo in direzione sud, da Cecina verso Vada, quando si è scontrato con una piccola utilitaria, una Fiat Panda guidata da un'anziana. È stato a quel punto che l'auto, ormai fuori controllo, ha travolto l'operaio schiacciandolo contro il camion fermo nel cantiere. Mobilitati per i soccorsi, un elicottero, tre ambulanze e i vigili del fuoco. Inutili però i tentativi di salvare il 56enne. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e la polizia municipale per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente.