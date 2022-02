Operaio stritolato da un muletto, gli mancavano 4 mesi alla pensione

Si chiamava Sandro, aveva 58 anni, e tra 4 mesi sarebbe andato in pensione. Sarebbe perché la sua vita si è interrotta nel cantiere dove lavorava, a San Marcello Piteglio (Pistoia), ai confini con la provincia di Lucca. E' lui l'ultima vittima degli incidenti sul lavoro. Una lunga scia che ha segnato di sangue l'inizio del 2022.

Sandro Maltagliati lavorava tra oltre vent'anni per la cartiera Panigada. Intorno alle 12 di ieri, 9 febbraio, è nel piazzale dove vengono stivati i pacchi di cellulosa e altre merci. Negli stessi minuti è in azione un grosso carrello elevatore azionato da un collega della vittima. Succede qualcosa e il muletto travolge Maltagliati, che resta schiacciato. Capisce subito la gravità dell'incidente, chiede aiuto un collega ma non serve. Il suo cuore smette di battere mentre il soccorritore lo tiene tra le braccia. Sulla precisa dinamica dell’incidente ora indagano i carabinieri. Sembra che la ditta fosse stata controllata dai servizi della Asl di recente.

Maltagliati era presidente del circolo Arci di Vellano, che adesso lo ricorda con una nota: "Tutti noi abbiamo perso un amico, un galantuomo, una persona semplice ed umile che aveva fatto dell'impegno nel volontariato sociale la sua ragione di vita. Con lui e grazie a lui, il circolo ha sviluppato, in questi anni, una intensa attività sociale, culturale e ricreativa al servizio di tutta la comunità vellanese e del territorio dando vita ad iniziative delle quali si sono interessati anche i mezzi di comunicazione a livello nazionale. Ciao Sandro! Rimarrai sempre nei nostri cuori e faremo di tutto per mettere in pratica i tuoi insegnamenti!".