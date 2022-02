Incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura e muore

Ancora un incidente sul lavoro. Un muratore di 52 anni, V.B., è morto in un cantiere edile di Ravenna. L'uomo è precipitato da un ponteggio, alto più di quattro metri. L'incidente risale a venerdì scorso ma la notizia è stata diffusa oggi.

L'operaio era impegnato assieme ad altri colleghi nella riqualificazione di tre appartamenti all'interno di uno stabile. Sul posto sono intervenuti gli ispettori della medicina del lavoro, i carabinieri e il pm di turno. L'area è stata sequestrata. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sarebbe stato emesso anche un avviso di garanzia.

Sull'episodio intervengono le confederazioni locali di Cgil, Cisl e Uil che esprimono "il rammarico per l'ennesima morte in un cantiere" e definiscono "grave anche il silenzio che ha caratterizzato" l'incidente."Non ci esprimiamo sulle dinamiche dell'incidente. Sarà la magistratura a fare chiarezza e a individuare eventuali responsabilità - chiariscono i sindacati - Non possiamo, però, tacere il fatto che per 48 ore nessuno sia stato informato, nemmeno le organizzazioni sindacali a differenza di quanto qualcuno sostiene, di ciò che è avvenuto nel cantiere in via Carso a Ravenna. Il rischio che la morte di un lavoratore potesse passare inosservata è un ulteriore campanello di allarme per un comparto in cui, anche a causa della corsa agli interventi per effetto delle agevolazioni legate al bonus del 110%, le soglie di sicurezza si stanno pericolosamente abbassando".