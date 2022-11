Il trattore si ribalta e lo schiaccia, muore uomo di 75 anni

Tragedia in provincia di Arezzo. Un uomo di 75 anni è morto oggi, sabato 19 novembre, a San Zeno. L'uomo è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un terreno. Sul posto il personale sanitario con due ambulanze e l'elisoccorso ma ogni tentativo di rianimare il 75enne è stato inutile. L'incidente è avvenuto in una zona impervia e sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia