Operaio precipita in una cisterna e muore

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato oggi, 3 febbraio, a Pressana (Verona). Un operaio è morto dopo essere caduto all'interno di una cisterna.

Come ricostruisce VeronaSera, l'allarme è scattato intorno alle 9.30. I soccorritori sono stati chiamati per un intervento in viale dell'artigianato. Sul posto il 118 e due squadre dei vigili del fuoco. Mobilitato anche il personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale). I soccorritori però non hanno potuto fare nulla per salvare il lavoratore, che è stato recuperato già privo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.