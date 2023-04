Auto con famiglia a bordo si schianta contro camion in sosta: grave la madre

Una donna ha riportato gravi ferite, nella tarda serata di sabato, nell'incidente avvenuto tra un'auto e un furgone. È successo a tarda sera, intorno alle 23, lungo la litoranea che collega Lido Marini a Torre Mozza, entrambe marine di Ugento (Lecce).

L'Audi, sulla quale la donna viaggiava in compagnia del marito e dei due figli, è finita contro un camion in quel momento fermo per dei lavori in corso negli ultimi giorni e fortunatamente senza occupanti. Il conducente della vettura e i due figli sono rimasti feriti lievemente, la donna è stata invece subito affidata alle cure del personale del 118 fatto giungere sul posto. Immediata la corsa, in codice rosso, in direzione dell’ospedale di Casarano.

Le lesioni riportate sono di una certa entità e la donna è tenuta sotto osservazione. Sul luogo del sinistro, per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità, sono giunti gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano.