Suv sbanda, si ribalta e prende fuoco: morto un ragazzo. "Facevano una gara"

Arnold Selishta, 22 anni, è la vittima del terribile incidente avvenuto nella nottata di sabato 8 luglio a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza. Il ragazzo, di origine albanese e residente in città, viaggiava a bordo di un suv Range Rover insieme ad altri due amici di 18 e 23 anni quando all'improvviso ha perso il controllo ed è finito contro una rotatoria. Uno schianto tremendo dopo il quale l'auto si è ribaltata diverse volte prima di prendere fuoco.

Una trappola di fiamme da cui due dei ragazzi, feriti in maniera più lieve, sono riusciti a uscire da soli mentre per Arnold è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo. Poi il trasferimento in codice rosso, in ambulanza, all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo purtroppo è morto. Tuttavia, il ragazzo non era alla guida del mezzo: chiunque fosse ha lasciato il luogo dell'incidente senza dare soccorso.

La caccia all'autista, l'ipotesi della sfida di velocità: le indagini proseguono

I carabinieri stanno rintracciando l'autista del Suv in questione perché ha lasciato il luogo dell'incidente: ora rischia un'accusa per omicidio stradale. Secondo alcune persone che hanno assistito alla scena, ma le informazioni sono ancora da vagliare, la Range Rover su cui Arnold e almeno altri due giovani di 18 e 23 anni viaggiavano era preceduta da un'altra vettura con la quale sembrava essere in atto una sfida di velocità.

I cellulari di tutti i presenti saranno sottoposti ad attenta verifica, per valutare le la presunta sfida fosse anche ripresa per poi essere postata sui social media. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Arnold Selishta aveva trascorso la serata in un locale di Nova Milanese (Monza), prima dello schianto.

Insieme a lui altri giovani, alcuni dei quali erano a bordo di una seconda auto, una Bmw m8: le due auto con a bordo la comitiva di amici, la Range Rover in testa e non in coda come emerso sulle prime, stavano percorrendo la Monza-Saronno a forte velocità, quando il conducente del suv ha perso il controllo ed è andato dritto a una rotonda. L'auto, che si è capottata diverse volte prima di incendiarsi, è finita poi contro il guard rail.

