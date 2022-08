Esce di strada con l'auto e travolge cinque ragazzini sulla ciclabile

Sfiorata la tragedia ieri sera a Lissaro di Mestrino, in provincia di Padova. Cinque ragazzini che si erano fermati lungo la pista ciclabile per aiutare un amico che aveva subito un guasto al motorino, sono stati centrati in pieno da un'auto finita fuori strada. Nell'impatto, per pura casualità, nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

Sul posto sono arrivati più mezzi del Suem 118 e la Polzia locale del Consorzio Padova Ovest. Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Abano, gli altri cinque al pronto soccorso di Padova. Indagini in corso per capire le cause che hanno portato alla fuoriuscita autonoma. Al conducente del veicolo sono stati effettuati accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.