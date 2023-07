Consigliere comunale muore schiacciato da un trattore

Tragedia a Castiglioni di Arcevia (Ancona) nella mattina di oggi mercoledì 5 luglio. Il consigliere comunale Luca Giulioni, 54 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente dopo avere svolto dei lavori agricoli.

Come si legge su AnconaToday, Giulioni si trovava in una rimessa per veicoli quando è rimasto schiacciato tra il braccio meccanico di un trattore e il mezzo agricolo. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Giuliioni era molto noto nella cittadina. Era agricoltore, presidente dell'omonima polisportiva ed era al secondo mandato come consigliere comunale di maggioranza. "Siamo davvero rattristati da questa notizia e ci stringiamo al dolore della famiglia - ha detto il sindaco Dario Perticaroli -. Tragedie come queste non dovrebbero mai accadere, perciò torniamo a invocare maggiore decisione per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro".

