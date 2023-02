Cade il palo della giostra: ragazzini feriti al luna park

I sediolini che girano vorticosamente su se stessi, i ragazzini che cercano di strappare quel fiocco per vincere un altro giro gratis, il palo che inizia a "scricchiolare" e poi cade. Paura venerdì sera al luna park di via Verdi a Bollate (Milano), il parco giochi che ogni anno arriva in città per il Carnevale, teatro di un incidente che ha fatto finire due giovanissimi in ospedale.

Verso le 18.15, stando a quanto finora appreso, si è verificato un cedimento strutturale del paletto su cui viene posizionato il nastro da "strappare" della giostra con i seggiolini volanti, storicamente da tutti conosciuta come "calcinculo". Cadendo, il palo ha investito il resto della giostra e ha colpito due 15enni. Soccorsi dagli equipaggi delle ambulanze del 118, uno di loro è stato trasportato in codice verde al Galeazzi, mentre l'altro è finito in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele.

Fortunatamente nessuno di loro è in condizioni gravi. A indagare sulle cause dell'incidente sono i carabinieri.