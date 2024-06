Il camion si ribalta all'improvviso: 12 maiali morti

Dodici maiali morti e la strada, via Virle (la provinciale 141) bloccata per diverse ore, fino a sera inoltrata. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, a Pancalieri, piccolo comune della città metropolitana di Torino. Il rimorchio di un camion che trasportava i suini vivi si è improvvisamente ribaltato in carreggiata, per cause ancora da accertare. Non ci sono state persone ferite, ma immediatamente è scattata l'emergenza per gli animali che viaggiavano nel vano trasportato dal camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carmagnola, che hanno fatto tutto quello che potevano per salvare il maggior numero di animali e per risollevare il rimorchio.