Si schianta in moto contro un camion: morto uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 aprile, lungo la provinciale 5, che collega Malegno a Borno, in provincia di Brescia. La motocicletta sulla quale viaggiava la vittima è andata a scontrarsi, per cause ancora da accertare, contro un camion: l'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro.

L'allarme è scattato verso le 15.30: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza di Camunia Soccorso e un'auto medica. Inutili i disperati tentativi di salvare la vita dell'uomo: i sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: lunghe code sono segnalate in entrambi i sensi di marcia. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Darfo Boario Terme.