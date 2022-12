Mamma in bici col figlio travolta da un'auto

Gravissimo incidente stradale sabato mattina a Binasco, nel Milanese. Una donna di 43 anni che viaggiava in bicicletta insieme al figlio di 7 è stata investita da una Lancia Ypsilon guidata da un 40enne. Il dramma si è consumato verso le 10 all'incrocio tra via Foscolo e via Manara. La mamma, che "portava" il piccolo nel seggiolino posteriore, nella caduta ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, la 43enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, dove è stata ricoverata in condizioni disperate.

Meno serie le condizioni del bambino, accompagnato in codice giallo alla clinica De Marchi di Milano per essere visitato. Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale del consorzio Fontanili. Il guidatore della macchina si è subito fermato a prestare soccorso.