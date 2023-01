Incidente in tangenziale: mamma e bimba di 11 mesi gravi

Sono state trasportate in due ospedali diversi in codice rosso la mamma e la figlia di 11 mesi coinvolte in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla tangenziale ovest di Milano. Le loro condizioni sono apparse subito gravi mentre il marito e padre della bimba che era alla guida dell?auto è rimasto miracolosamente illeso.

La 27enne, accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, ha riportato diversi traumi ed è in prognosi riservata. La piccola di 11 mesi è stata portata al Niguarda per un trauma cranico: è in prognosi riservata. Gli agenti stanno cercando di capire le cause e la dinamica dell'incidente, nel quale sembra non siano coinvolte altre auto.