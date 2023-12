Perde il controllo della Smart e si ribalta, morto ragazzo di 21 anni

Amici e parenti lo aspettavano a una festa di compleanno, Marco però è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto ad appena 21 anni. Tragedia nella notte tra il 30 e il 31 dicembre in Sardegna. Marco Alfonso ha perso la vita in via Leonardo Da Vinci a Quartu Sant'Elena (Cagliari).

Era alla guida della sua Smart quando è uscito di strada per cause ancora da accertare. La vettura si è ribaltata e per il giovane non c'è stato niente da fare.