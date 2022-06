Schianto tra auto e camion: morto un 19enne, gravissima l'amica

Dramma a Marmirolo, in provincia di Mantova: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 8 giugno, sulla strada Trentino 10. Per cause ancora da accertare, l'auto sulla quale viaggiava il giovane si è andata a schiantare contro un camion. In gravi condizioni la 17enne che viaggiava, con lui: secondo quanto riferito dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), la giovane ha riportato un trauma cranico, un trauma all'addome e uno alla schiena ed è stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Valutato ma non ospedalizzato il conducente del camion.

Secondo una prima ricostruzione riportata dai media locali, alla base dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza: l'auto, infatti, è stata centrata dal mezzo pesante sul lato del conducente. Inutili i soccorsi: per il 19enne non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza di 17 anni è stata trasportata in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale di Brescia. Praticamente illeso il conducente del camion. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale.