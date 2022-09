Tragico sorpasso, lo scontro frontale è devastante: muore a 22 anni

Un morto in un incidente stradale sulla Statale 129 Nuoro-Macomer, già teatro negli anni passati di svariate tragedie. Erano le 18 di giovedì quando, all'altezza del bivio per Silanus, ha perso la vita un giovane di 22 anni di Bolotana, Massimo Uda. Viaggiava su un'auto che si è schiantata contro un furgoncino, il cui autista è rimasto illeso.

In base alle prime informazioni (ma la dinamica andrà acccertata nel dettaglio) il giovane stava effettuando un sorpasso alla guida di una Ford Fiesta, quando ci sarebbe stata la collisione col furgoncino. Uda è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare. I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma Uda è morto sul colpo. Anni fa dopo l'incidente mortale dei fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 16 anni, nacque un comitato per chiedere alle autorità preposte interventi su quella strada considerata troppo pericolosa.