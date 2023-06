Auto con 5 studenti che vanno a fare la maturità si schianta: feriti, uno è grave

Cinque maturandi, tutti tra i 19 e i 20 anni, stavano andando a Carbonia ieri per fare il tema, la prima prova dell'esame di maturità 2023, quando sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada statale 195, nel territorio comunale di Giba. Il mezzo su cui viaggiavano tutti e cinque gli studenti è finito fuori strada per cause da accertare. I ragazzi hanno riportato ferite, gravi per uno di loro, ma nessuno è in pericolo di vita. Ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto. I maturandi sono stati portati agli ospedali Sirai e Brotzu.

L’incidente è stato autonomo e non ha visto coinvolti altri veicoli o persone. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Giba, intervenuti per i rilievi, la Suzuki Ignis condotta da un diciannovenne, nel percorrere la statale 195 diretta a Carbonia dove al liceo i cinque studenti dovevano sostenere l'esame di maturità, è finita fuori strada e si è ribaltata.

Per loro la maturità può attendere, quel che conta è che l'incidente non abbia avuto conseguenze tragiche. A luglio ci sono infatti le prove di recupero tra qualche settimana per coloro che sono stati impossibilitati a prendere parte alle prove di questi giorni. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.