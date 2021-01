Tragico schianto in scooter: Flavio muore a 16 anni

Tragedia sulle strade della Sicilia. Primo incidente mortale dell'anno in Sicilia. La vittima un ragazzo di 16 anni. Lo scontro non ha lasciato scampo a un ragazzo di Mazara del Vallo (Tp). L'incidente è avvenuto stanotte intorno all'una in via Val di Mazara.

Incidente a Mazara del Vallo: muore a 16 anni

Flavio F, si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, distrutto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a cui però non è rimasto che accertare il decesso.

E' rimasto ferito, invece un coetaneo che si trovava a bordo dello stesso scooter: illeso l'uomo che si trovava alla guida dell'auto e stava tornando a casa al termine di una giornata di lavoro. Sono intervenuti sul posto per i rilievi la polizia municipale e i carabinieri.