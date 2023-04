Schianto in moto contro un'auto: morti due giovani

Un'altra domenica di sangue. Tragedia sulla Mazara-Palermo: due giovani che viaggiavano in moto sono morti nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 aprile, in un incidente che si è verificato sulla A29 in direzione Palermo, all’altezza di Leroy Merlin. A perdere la vita - dopo lo scontro con un'auto - sono stati Alessio Fardella, 35 anni, e Salvatore Tantillo (20 anni).

Come riporta PalermoToday, la dinamica è ancora da chiarire. I due erano in sella a un'Honda 600: si sarebbero schiantati su una Bmw ferma. L'incidente si è verificato sul raccordo al chilometro 2 più 200. Sull'asfalto sono rimasti i due ragazzi, per i quali non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 intervenuti subito dopo non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale, presenti sul posto con una pattuglia.

Lunghissime le code di auto che si sono create poco dopo l'incidente in autostrada, con macchine in fila in direzione Palermo già da Capaci e Carini. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per gestire il traffico. Per permettere le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell'incidente è stata in via provvisoria disposta l’uscita obbligatoria (in direzione Palermo) allo svincolo per l’ospedale Cervello.