Schianto tra due auto e un furgone: macchina a gpl divorata dalle fiamme, grave un uomo

Alle 8.30 di mercoledì mattina i vigili del fuoco si sono precipitati a Mentana (a nordest di Roma), in via Palombarese all'altezza della strada provinciale Ponte delle Tavole, per un incidente stradale tra due auto e un furgone.

Dopo lo schianto, un'auto, alimentata a gpl, è stata avvolta completamente dalle fiamme mentre il conducente del furgone è stato estratto dai Vigili del Fuoco e messo a disposizione del 118.

Sono proseguite per ore le operazioni di messa in sicurezza, e il tratto stradale interessato è stato interdetto al traffico. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Gravi le condizioni del conducente del veicolo da lavoro: estratto dalle lamiere, è stato trasportato in ospedale.