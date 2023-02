Auto contro un muro in autostrada: due morti

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo poco dopo le 15. Secondo quanto ricostruito, dopo l'uscita della galleria Telegrafo, una Ford si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. Nulla da fare per i due occupanti della vettura, un uomo e una donna originari di Catania.

Le forze dell'ordine sono sul posto per determinare le cause dell'incidente e per condurre le operazioni di soccorso, coadiuvate dalle squadre di sorveglianza di Autostrade Siciliane. Il traffico sulla strada è momentaneamente rallentato a causa dell'incidente e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di pianificare eventuali deviazioni. La situazione verrà monitorata costantemente e si invita alla massima prudenza sulla strada.

Incidente mortale nel Catanese

Un altro grave incidente è avvenuto la notte scorsa Linguaglossa (Catania) dove due auto - Fiat 600 e una Volkswagen Golf - si sono scontrate. Nell'impatto sono morti la donna che era al volante della Fiat e il figlio, rispettivamente di 40 e 20 anni. L'autista della Golf, un 25enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita.