Con la minimoto sulla provinciale, si schianta contro un'auto: gravissimo ragazzino

Un ragazzino di dodici anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo essere rimasto vittima, ieri 20 giugno, di un incidente stradale in provincia di Avellino. Il ragazzino, di Savignano Irpino, era alla guida della sua mini moto e si è scontrato con un'auto sulla strada provinciale che immette sulla Statale 90 delle Puglie. Ha riportato due ematomi alla testa dopo aver perso il casco nello schianto.

È stato soccorso dall'automobilista, un medico in pensione del posto. Il minorenne è stato prima trasferito in ospedale ad Ariano Irpino e poi è stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Napoli. Ha un trauma commotivo cerebrale e la frattura di tibia e perone.

Il sindaco di Savignano Irpino, Fabio Della Marra, appreso dell'incidente ha rinviato alla prossima settimana i festeggiamenti per la sua recente rielezione.

La dinamica dell'incidente è in via di ricostruzione. Nonostante si chiamino "minimoto" si tratta di mezzi a due ruote a tutti gli effetti. Secondo il Codice, in strada o in spazi pubblici (come i parcheggi) non è possibile utilizzare questi piccoli bolidi.