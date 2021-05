Minivan con a bordo sei persone precipita in un dirupo: due feriti gravi

Un minivan con sei persone a bordo è uscito di strada a Rofelle, frazione del comune di Badia Tedalda, nell'Aretino, precipitando in un dirupo. L'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto alle 7.45 di questa mattina. Il mezzo, dopo l'uscita dalla carreggiata, sarebbe caduto per circa 7 metri. Stando alle prime informazioni, il minivan trasportava i lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna.

Arezzo, minivan precipita per un dirupo: sul posto anche due elicotteri

Due dei feriti avrebbero riportato traumi gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco, sia dal comando di Arezzo che da quello di Rimini. Sul posto sono giunte 4 ambulanze, di cui una proveniente dall'Emilia Romagna, e due elicotteri (Drago e Pegaso). I soccorritori hanno estratto il primo ferito, che è in volo verso l'ospedale San Donato. San Donato.