Incidente misterioso: si schiantano in auto, poi scappano a piedi 

Giallo sull'autostrada A12, nei pressi del casello di Chiavari (Genova). Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno, un misterioso incidente stradale è avvenuto nella carreggiata in direzione nord: intorno alle ore 3, un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 1 sono intervenute in seguito alla segnalazione di un'auto, coinvolta in un incidente nel tratto tra Chiavari e Rapallo.

Una volta sul posto, i soccorritori non hanno trovato nessuno. L'auto si presentava con gli airbag esplosi e il parabrezza in frantumi. All'interno anche tracce di sangue e alcune bottiglie di birra. Secondo la testimonianza di un camionista in transito una o più persone sono uscite dall' abitacolo e sono scappate a piedi. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, il personale del 118 e una ambulanza ma nessuna traccia dei fuggiaschi che sono presumibilmente feriti. Le indagini sono condotte dalla Polstrada che ha sequestrato l'autovettura.

