Investite dal suv guidato da un calciatore: morta in ospedale la ragazza di 17 anni, grave l'amica

È morta all'ospedale di Baggiovara una delle due ragazze investite da un'auto in viale Monte Kosica, a Modena, nella serata di domenica 29 gennaio. Le sue condizioni erano parse gravissime già nei primi istanti dei soccorsi: purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il suv che le ha travolte. Resta invece ricoverata in condizioni gravi ma stazionarie l'amica 18enne.

La dinamica dei fatti

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di domenica lungo Viale Monte Kosica. Le due ragazze di 17 e 18 anni erano state investire da un'auto mentre attraversavano il viale, in corrispondenza della strada di accesso alla stazione ferroviaria.

Le due giovani avrebbero attraversato sulle strisce, ma bisogna capire se il semaforo pedonale fosse verde o rosso. Sulla dinamica dovranno ovviamente far chiarezza le forze dell'ordine. Le due giovani sono state centrate da un suv Mercedes condotto da un uomo, giovane calciatore di una squadra emiliana, che procedeva in direzione di piazzale Natale Bruni e sbalzate sull'asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto.