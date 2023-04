Si scontra con il suo monopattino contro un'auto: muore 15enne

Drammatico incidente stradale. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo monopattino contro un'auto. È accaduto ieri 8 aprile a Oppeano, in provincia di Verona. La vittima, Samuele Brognara, che avrebbe compiuto 16 anni tra quattro giorni, era di Zevio, sempre in provincia di Verona.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri della stazione di Legnago che sono intervenuti per svolgere i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio, sono inoltre giunti i soccorritori del Suem 118. Si sono tuttavia rivelati vani i tentativi di salvare la vita al ragazzo che, purtroppo, è deceduto sul posto.