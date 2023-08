Il suo monopattino travolto da un'auto, Giuseppe muore a 32 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. Un uomo di 32 anni, Giuseppe Ditrani, è morto nella tarda serata di domenica 20 agosto al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente a Margherita di Savoia, nel nord Barese poche ore prima. La vittima era su un monopattino quando all'altezza di un incrocio si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Lancia Delta che giungeva dalla corsia opposta. Il conducente dell'auto, un 27enne di San Ferdinando di Puglia, non è riuscito a evitare l'impatto. Soccorso dal 118, il 32enne è stato trasportato in ospedale dove poi è morto. La posizione del 27enne è al vaglio degli agenti della polizia locale.

Sarà valutata dalla magistratura anche la posizione di uno dei parenti della vittima. Si tratta di un uomo di 30 anni che subito dopo aver appreso della morte di Ditrani ha preso a pugni il vetro del triage del pronto soccorso mandandolo in frantumi.

Ed è stata una domenica tragica anche in Calabria. Due auto si sono scontrate sulla statale Ionio-Tirreno, tre persone sono morte e due sono rimaste ferite. Tra le vittime c'è anche una bambina di tre anni.

Continua a leggere su Today.it...