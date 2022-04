Col monopattino contro un'auto, 17enne gravissimo

Grave incidente stradale oggi, venerdì 15 aprile, a Milano. Un ragazzo di 17 anni è in condizioni disperate dopo che è finito, col suo monopattino, contro un'auto. Come ricostruisce MilanoToday, l'incidente è avvenuto intorno alle 13.30, in viale Sarmazzano, all'incrocio con la strada provinciale 39, a Vizzolo Predabissi.

Sul posto il 118, con elisoccorso e due ambulanze, e i carabinieri della compagnia di Melegnano. Il ragazzo, trovato incosciente, è stato intubato ed trasportato con l'elisoccorsi all'ospedale Niguarda in codice rosso con grave trauma cranico.

Nel punto dove è avvenuto l'incidente c'è un semaforo e spetta adesso agli inquirenti ricostruire la dinamica e capire cosa sia successo. Alla guida dell'auto c'era una donna di 50 anni. Per lei nessun trauma fisico evidente, ma è stata portata in ospedale per accertamenti.