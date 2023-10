Vanno a scuola in monopattino elettrico: investiti due ragazzini di 11 e 12 anni

Hanno rischiato grosso. Due ragazzini di 11 e 12 anni che stavano andando a scuola, questa mattina, a Milano, entrambi su un monopattino elettrico, hanno avuto un incidente con un'auto e sono rimasti feriti.

L'incidente alle 8 circa in piazzale Axum, davanti allo stadio di San Siro. I giovanissimi, per cause che andranno accertate dalla polizia locale, sono stati investiti da un'auto guidata da una donna di 61 anni. Entrambi i ragazzi, caduti a terra, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati uno in codice verde e uno in giallo all'ospedale San Carlo. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Continua a leggere su Today.it...