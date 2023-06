Moto travolge un monopattino: 38enne morto sul colpo

Tragedia in provincia di Brescia: un uomo di 38 anni di origini egiziane è deceduto in seguito a un terribile incidente avvenuto nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno nel comune di Offlaga. La vittima si trovava a bordo di un monopattino elettrico quando è stato travolto da una motocicletta: l'uomo è stato sbalzato dal mezzo per poi cadere violentemente sull'asfalto. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo: il 38enne è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, anche a causa del buio e della mancanza di segnaletica luminosa sul monopattino, il 40enne alla guida della moto avrebbe notato il piccolo mezzo soltanto all'ultimo istante, non riuscendo a evitare lo schianto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti subito i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne. L'uomo alla guida della moto, rimasto ferito nell'impatto, è stato trasferito in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.