Investe ragazzo in monopattino e lo uccide: era ubriaco

Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 6 a Cambiano, in provincia di Torino. Un 29enne originario della Repubblica Dominicana residente nel chierese, durante un sorpasso, dai primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta investendo un 25enne italiano che viaggiava in direzione opposta a bordo di un monopattino. Il ragazzo è morto sul colpo, il conducente dell'auto secondo i primi accertamenti sarebbe risultato ubriaco. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto si è fermata a circa 500 metri dal luogo dell'incidente.