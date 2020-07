Attraversa col monopattino sulle strisce e si schianta: il terribile incidente filmato dall'auto

Ennesimo incidente che ha visto coinvolto un monopattino elettrico: siamo a Milano e, secondo quanto ricostruito finora, lo schianto è avvenuto nei giorni scorsi in pieno centro città, tra via Circo e piazza Mentana. Il ragazzo sul mezzo elettrico in sharing, un 29enne, attraversa la strada sulle strisce pedonali proprio mentre da via Circo arriva un'auto, fortunatamente a velocità ridotta. L'automobilista che lo vede all'ultimo secondo non riesce a frenare e l'impatto, purtroppo, è inevitabile.

Il ragazzo vola sull'asfalto e resta a terra ferito, anche se fortunatamente se la caverà e verrà poi trasportato in ospedale in codice verde. Stando a quanto appreso dai colleghi di MilanoToday, in questo caso la responsabilità dell'incidente è duplice: l'automobilista non si ferma totalmente nonostante l'incrocio, mentre il 29enne attraversa sulle strisce restando a bordo del suo mezzo, situazione che - come per le biciclette - è vietata.

Le immagini, girate da una telecamera di un taxi, hanno cominciato a girare nelle scorse ore e hanno inevitabilmente riacceso le luci sul tema sicurezza per i nuovi mezzi, sempre più presenti in giro nelle città italiane. Dopo una serie di incidenti, anche gravi, che a Milano hanno coinvolto le "tavolette elettriche" i pm del dipartimento tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, hanno inviato una lettera alla polizia locale per chiedere di trasmettere tutti i documenti relativi ai sinistri con i nuovi mezzi a due ruote avvenuti a partire dal 1° maggio. La richiesta è stata inoltrata nell'ambito di un'indagine esplorativa aperta per fare un monitoraggio della situazione.

L'incidente in monopattino ripreso dall'auto a Milano: le immagini

