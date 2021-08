Cade dal monopattino, 13enne muore sulla pista ciclabile

Tragico incidente stradale lunedì pomeriggio a Milano dove alle 16.15 un ragazzino di 13 anni sarebbe caduto dal monopattino mentre percorreva una pista ciclabile senza coinvolgere altri veicoli. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del Niguarda di Milano. Il ragazzo, secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa e dai soccorritori, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

articolo aggiornato alle 18:45

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione dinamica e cause del drammatico incidente. Pare che il 13enne avesse chiesto a un amichetto di provare il suo monopattino per la prima volta. Ha accelerato troppo e ha battuto la testa sulla ciclabile di viale Gramsci.

L'incidente riaccende un faro sulla pericolosità dei mezzi a due ruote che possono percorrere le strade anche a forte velocità. Per evitare conseguenze gravi in caso di incidente alcune città corrono ai ripari: a Firenze ad esempio è sarà obbligatorio indossare il caso anche per i maggiorenni. L'obbligo scatterà dal primo dicembre per dare idoneo tempo alle società di sharing di mettersi in regola dotando i monopattini a noleggio di alloggio porta-casco.



Tra le norme a cui si sta pensando e che presto potrebbero finire nel codice della strada c’è l’utilizzo di questi mezzi solo a persone maggiorenni e l’introduzione di un limite di velocità 20 km/h sulle piste ciclabili e di 30 km/h sulle strade urbane. Così sarà vietato spostarsi sui marciapiedi e lasciarli incustoditi nelle aree in cui non è consentito. Allo studio anche l’introduzione di una assicurazione obbligatoria e la necessità di indossare il casco per tutti (oggi è previsto per i minorenni).