Scivola e resta sepolto sotto la neve, morto alpinista

Tragedia sul monte Forcellina a Valdidentro (Sondrio), dove un alpinista di 62 anni è morto dopo una caduta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo si trovava a circa tremila metri di quota quando è scivolato. Cadendo è rimasto sepolto da uno spesso strato di neve. I soccorritori, quando lo hanno ritrovato, hanno solo potuto accertare il decesso.

Come racconta SondrioToday, è rimasta coinvolta nell'incidente anche una donna. Sul posto il soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) e il soccorso alpino, giunti in quota con l'elicottero Areu dalla base di Caiolo. Sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora da accertare le cause dell'incidente.