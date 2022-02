Cade durante escursione: morto uno scialpinista

Tragedia sul monte Colmet, in Valle d'Aosta. Uno scialpinista è rimasto vittima di una caduta a circa 2800 metri di quota. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, ma per lo sciatore non c'è stato nulla da fare. La vittima faceva parte di un gruppo di scialpinisti piemontesi. L'uomo era in salita quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è caduto ed è scivolato per una ventina di metri battendo la testa contro una pietra. Nonostante indossasse il casco l'uomo è morto sul colpo. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.