Precipita per 50 metri mentre prepara un'escursione in montagna: morta guida

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, a Tignale (Brescia). Una guida di canyoning (discesa a piedi di torrenti di montagna, che nel tempo hanno eroso le rocce creando gole) è precipitata mentre preparava un'escursione ed è morta. La vittima è un uomo di nazionalità austriaca.

Come si legge su BresciaToday, l'uomo è scivolato nei pressi della cascata di Piovere. Un "volo" nel vuoto di circa 50 metri che si è rivelato fatale. I sanitari del 118 intervenuti in elisoccorso hanno potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Particolarmente complesse le operazioni per il recupero della salma. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Salò.